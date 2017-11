Das nächste Puzzleteil haben die Tourismusverantwortlichen am Mittwoch enthüllt: Eine interaktive Rätselkabine auf dem Klosterplatz in Olten. Was man sich darunter vorstellen kann, erklärt Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Olten Tourismus, auf Anfrage dieser Zeitung folgendermassen: «Im Innern der ausgedienten Swisscom-Kabine befindet sich eine Box. Aus dieser werden auf Knopfdruck Rätsel gedruckt.» Dabei gebe es zehn Rätsel für Erwachsene rund um die Geschichten des Schriftstellerwegs. Weitere zehn spielerische Worträtsel seien für das jüngere Publikum gedacht.

Die hereintretenden Gäste werden als erstes durch eine charmante Ansage der Oltner Slam-Poetin Lisa Christ begrüsst. Die Rätsel können auf Knopfdruck ausgedruckt und anschliessend direkt in der Kabine gelöst werden.

Wer Hilfe benötigt, kann laut Stefan Ulrich die Geschichten des Schweizer Schriftstellerwegs mittels QR-Code scannen und nachhören, um einfacher zur Lösung zu gelangen. Im Tourist Center können die Rätselfreunde eine kleine Belohnung abholen.