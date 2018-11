Für Alexandra von Arx ist Heimat das, was fehlt, wenn sie im Ausland ist. Sie ist die Autorin der Kurzgeschichte «OlteNetlO», die sich mit dem Ort der Kindheit auseinandersetzt. Dieser Text wurde nun im Rahmen des Buchfestivals virtuell um die Welt geschickt. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region Olten übersetzten die Zeilen in ihre Muttersprache, wobei sie auch den Schauplatz in ihre ursprüngliche Heimat verlegten. So entstand eine Sammlung aus demselben Text in 15 verschiedenen Sprachen, darunter griechisch, kurdisch, englisch, finnisch, japanisch oder russisch. Doch bei vielen blieb es nicht beim reinen Übersetzen. Denn mit dem Schreiben kamen auch die Erinnerungen.

«Ich wollte dem Muster treu bleiben», erzählt Bernie Müller. «Aber ich habe mich immer und immer wieder in meinen Erinnerungen an früher verloren.» Vor knapp 24 Jahren kam die Lehrerin von Nordirland her in die Schweiz. Hauptgrund war ihr Mann, den sie in ihrer Heimat kennen gelernt hat. Mit ihm hat die 60-Jährige heute zwei erwachsene Kinder. Im Haus wird immer noch Englisch gesprochen. «Für uns ist das am natürlichsten», erklärt Müller. Sie selbst ist aber die Einzige, die einen englischen Akzent hat.

Bevor sie in die Schweiz zog, konnte sie kein Wort Deutsch. «Ich habe nur teilweise am Sonntagmorgen ein deutsches Fernsehprogramm geschaut», erzählt die gebürtige Nordirin und lacht. Geholfen habe das nicht. «Am Anfang war es sehr frustrierend, sich mit niemandem unterhalten zu können.» Trotzdem habe sie sich in der Schweiz schnell wohlgefühlt, habe schnell Freunde und ein Zuhause gefunden. «In Olten gibt es für alle etwas, Musik, Theater, viele verschiedene Sportarten.»

Doch so sehr ihr Herz für Olten schlägt, so sehr ist es zerrissen. «Ein Stück von mir wird immer in Nordirland bleiben», sagt Müller. Es sei aber nicht so, dass sie Heimweh hätte. «In meiner Heimat hätte ich keine Kinder grossziehen wollen.» Denn Nordirland ist noch immer gespalten, die Wunden des Kriegs zwischen Protestanten und Katholiken sind noch immer tief. Deshalb hat Müller auch nicht über ihren eigentlichen Geburtsort geschrieben, sondern über die Stadt Enniskillen, wo sie zur Schule und später zur Arbeit ging.

«Die Erinnerungen an meinen Geburtsort waren zu schmerzhaft.» Ein Freund der Familie wurde dort im Krieg erschossen. Das gab den Ausschlag für den Wegzug in die Schweiz. «Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Heimat», so die Nordirin. «Aber eben auch sehr viele traurige.»

Eine Heimat von vielen