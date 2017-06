Der Esstisch ist reich belegt mit verschiedenen Speisen: Käsebörek in Zigarrenform, Paprikageschnetzeltes in Joghurtsauce, Datteln, grüner Salat. Das sei die Idee bei so einem Fastenbrechen mit Gästen, dass der Tisch eigentlich keinen freien Platz mehr aufweise, sagt Gökhan Karabas. «So essen wir aber nicht jeden Abend.» Begonnen wird das Mahl traditionellerweise mit einem Schluck Wasser oder einer Dattel, erklärt er. «Weil der Körper während des Tages ja auch keine Flüssigkeit bekommen hat, wird ihm zuerst etwas Flüssiges oder Saftiges zugeführt.» Gökhan Karabas, der also den ganzen Tag nichts getrunken hat, leert nach seiner Dattel gleich ein ganzes Glas Wasser in einem Zug. Anschliessend widmen wir uns alle der nun aufgetischten Linsensuppe.

Als zweiten Gang serviert Özlem Karabas dann ein Auberginen-Tomaten-Gericht mit Reis und Kartoffelgratin. Das habe sie heute einfach mal so ausprobiert, sagt sie. Ein gelungenes Experiment, sind sich alle Gäste einig. Wer danach noch nicht satt ist, bedient sich bei den in der Tischmitte stehenden Paprika oder – wie in meinem Fall ausgiebig – bei den knusprigen Käseböreks.