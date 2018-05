Turbulentes Rennwochenende in Dijon (FR) für den Hägendörfer Motorradfahrer Alain Schmid, der heuer seine erste Schweizer Meisterschaft in der Kategorie Supersport 600 absolviert: Im ersten Rennen vom Samstag musste er wegen eines Kupplungsschadens in der zweitletzten Runde aufgeben. Dabei begann das Rennen für ihn ausgezeichnet, konnte er sich doch mit einem guten Start in der ersten Runde mit Bestzeit gleich von seinem siebten Startplatz auf den fünften Platz vorkämpfen. Doch die Kupplung begann bereits ab der zweiten Runde zu streiken. Schmid kämpfte jedoch tapfer mit, musste aber dennoch in der zweitletzten Runde in die Box, sodass das Rennen für ihn gelaufen war.

«Damit muss man immer rechnen»

«Mit einem solchen Zwischenfall muss man im Motorradrennsport immer rechnen», kommentierte der 30-Jährige nach dem Rennen in der Box kurz und bündig das Geschehene. Unbeeindruckt davon fokussierte sich Schmid mit seinem Team darauf, die Rennmaschine für das nächste Rennen flott zu machen. Unter der Leitung von Chefmechaniker Patrick Schenker konnte der Kupplungsschaden rasch behoben werden, sodass Alain Schmid mit seiner Honda CBR 600RR gleichentags noch zum Langstreckenrennen antreten konnte. Zusammen mit seinem Kollegen André Lindemann (Lostorf), der ebenfalls in der Schweizer Meisterschaft der Kategorie Supersport 600 mitfährt, schauten 60 Runden heraus, was das drittbeste Resultat bedeutete.