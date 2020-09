Coworking-Angebot in Olten — die Nutzenden können beim Aufbau mithilfen

Im Raiffeisen-Provisorium soll ein neues Gemeinschaftsbüro entstehen. Vergangenen Dienstag war die Öffentlichkeit eingeladen, ihre Vorstellung vom mustergültigen Arbeitsplatz kundzugeben. Neu ist die Idee nicht. Leerstehende Laden- und Büroflächen an zentraler Lage werden zu Gemeinschaftsbüros umfunktioniert. Beim Coworking teilen Menschen aus verschiedenen Berufen und Bereichen dieselbe Infrastruktur. Vor fünfzehn Jahren in den USA entstanden, schwappte die Idee vom flexiblen Büroangebot rasch über den grossen Teich.

Das erste Coworking-Büro der Schweiz eröffnete 2007 in Zürich. Heute sind es laut «Shared Office Monitor 2019» gegen zweihundert im Land. In Olten existieren seit einigen Jahren Angebote, die auf die Bedürfnisse von Freischaffenden, Start-ups und Angestellten im Homeoffice abzielen und Arbeitsraum zur flexiblen Nutzung zur Verfügung stellen. In der Fussgängerpassage Dornacherstrasse/Ringstrasse soll bald ein weiteres Angebot hinzukommen. In den leerstehenden Räumlichkeiten der ehemaligen «Städtlipost», die zuletzt der Raiffeisenbank, während der Neugestaltung ihrer Filiale, als Schalterprovisorium dienten.