Letztmals war der Circus Knie 2017 in der Stadt. Der Platz auf der Schützi ist wegen des grösseren Zelts mittlerweile zu klein, heisst es auf Anfrage bei der Medienstelle. Olten SüdWest sei als Alternativstandort geprüft worden, doch dort seien keine Anschlüsse vorhanden. «Provisorische Anschlüsse für zwei Spieltage zu legen – dafür ist der finanzielle Aufwand zu gross», heisst es vonseiten des Zirkus’.



Seit 2018 legt Knie keinen Halt mehr in Olten ein. Wie sieht es für die Zukunft aus? «Wenn sich die Ausgangslage ändert, kann der Standort Olten durchaus wieder eine Variante sein», schreibt Sprecherin Catherine Bloch. Sie empfiehlt Interessierten aus der Region, in Aarau oder Solothurn eine Vorstellung zu besuchen. Auch in Langenthal macht der Nationalzirkus Halt.