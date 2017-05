Oder dann führt uns Sieber die Macht der Algorithmen vor Augen – unter anderem am Beispiel eines Patienten, dem der Arzt gerne einen Herzschrittmacher geben würde, die Algorithmen aber nicht. Bloss eine schreckliche Zukunftsvision? «Diese Zukunft ist schon Gegenwart», stellt Christoph Sieber lapidar fest. Da gibt es nichts mehr zu lachen und Sieber weiss selber, dass gewisse Themen unserer Zeit Beklommenheit auslösen, wenn man sie ehrlich betrachtet.

Hie und da streute der auch als TV-Moderator bekannt gewordene Kabarettist jedoch längere, heitere Sketchs in seine Comedy-Standpauken. Beispielsweise liess er uns die Mitarbeiterversammlung der Bäckerei Häberle miterleben, wo der Firmenchef im besten Neuschwäbisch eine Benchmark setzt, die Credibilität beim Customer wiedergewinnen will und ein Brainstorming veranstaltet – «alle schwatzen durcheinander, keiner hört zu» –, weil man herausfinden muss «how to make Häberle great again».

Wenn das Lachen erstirbt

Der in Köln lebende Kabarettist Christoph Sieber ist blitzgescheit und angriffig, er ist wortgewaltig und argumentiert präzis. Bewusst setzte er nicht nur auf Lacher und viele Pointen, sondern wurde zwischendurch bitterernst, wenn er beispielsweise reiche Leute und deren Verhalten sezierte, ironisch «Gesetze aus dem Buche Goldman Sachs» zitierte und abschliessend nüchtern kommentierte: «Systemrelevant sind immer die Banken und nicht die Bevölkerung.» Gekonnt veräppelte er auch Frauenklischees, griff Rechtspopulismus an oder gab den Eltern im Publikum den einfachen Tipp, nach Hause zu gehen, die Kinder zu wecken und ihnen zu sagen: «Hört nicht auf die Eltern!»

Ganz zum Schluss nach einem Rap im Stil der Jugend von heute verlas er mit «Ich will mich nicht daran gewöhnen» eine Art politisches Credo und merkte nebenbei an, dass auf all die grossen Fragen, die er aufgeworfen habe, auch Siri keine Antwort wisse.