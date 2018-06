Geburtstag? Fehlanzeige. Atelierjubiläum? Fehlanzeige. Sonst irgendein Jubiläum? Auch nicht. Zufall? Vielleicht noch am ehesten. Denn: Es gibt zumindest äusserlich keinen Grund, einen Film über Christoph R. Aerni zu drehen, den Kunstmaler und Bildhauer mit dem Hang zum Naturalismus, der seinem Heimatort Gunzgen zeitlebens treu geblieben ist. Auch wenn just dieser Aerni von sich sagt: «Berufsgunzger ja, aber als solcher häufig auf Achse.»

Begegnung in Alchenflüh

Was also stand am Anfang des Films mit dem etwas pathetisch anmutenden Titel «Christoph R. Aerni – Porträt eines begnadeten Künstlers»? Nennen wirs der Einfachheit halber doch Zufall. Vor rund vier Jahren stellte Aerni in der Galerie im Chalet in Alchenflüh BE aus. Und wer wohnt gleich gegenüber der Galerie? Genau, der Filmemacher Felix Reinhard. «Ich war von Aernis Malerei begeistert», sagt der Emmentaler beeindruckt. «Der kann zeichnen und malen, was immer ihm durch den Kopf geht.» Eigentlich will er den Namen Aerni und dessen Werk mit seinem gut 50-minütigen Film in die weitere Welt tragen. «Ich glaube, sein Œuvre wird unterschätzt», sagt Reinhard.

«Jedenfalls im Kanton Solothurn», schiebt Aerni nach und legt die Tabakspfeife sorgsam auf die Tischplatte. «Der Film macht mich stolz», meint der Maler und Bildhauer dann, der sich heute viel mehr Improvisation zutraut, viel mehr experimentell malt. Dies, nachdem ihn ein Teil der Künstlergilde in den vergangenen Jahren leicht ironisierend als «Rembrandt des Gäus» bezeichnete. Aber bei aller Verspieltheit, die beim Gunzger hinzugekommen ist: Rembrandt, Velázquez, Rubens gehören noch immer zu seinen Vorbildern.