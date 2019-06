Die christkatholische Kirchgemeinde der Region Olten mit ihren rund 500 Mitgliedern wagt eine Neupositionierung. Oder aber: versucht ihre Kräfte zu bündeln. Die Oltner Stadtkirche, das eigentliche Mutterhaus der Bewegung, soll zur alleinigen Heimstätte werden. Die Gotteshäuser in Hägendorf, Starrkirch-Wil und Trimbach stehen zur Disposition (wir berichteten). An der Rechnungsgemeindeversammlung von morgen Mittwoch im Kirchgemeindehaus an der Kirchgasse in Olten fallen Entscheide und Grundsatzentscheide.

Die Kirche in Hägendorf soll samt Grundstück für rund 700 000 Franken verkauft werden. Variante: Die Kirchgemeinde behält das Grundstück, baut das Gotteshaus zurück und erstellt ein Mehrfamilienhaus, welches die Kirchgemeinde verwaltet. Diese Variante wird vom Kirchgemeinderat bevorzugt.

Die Liegenschaft in Starrkirch-Wil soll mit Ausnahme des Pfarrhauses an die dortige Einwohnergemeinde verkauft werden. Man geht nach Schätzungen der Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil von einem Verkaufspreis von 200 000 bis 250 000 Franken aus. Die Gemeindeversammlung von Starrkirch-Wil hatte gestern Abend einen Grundsatzentscheid zu fällen.

Für die Kirche in Trimbach wurde eine neue Mieterin gefunden. Die «Lighthouse Church» wird die Räumlichkeiten voraussichtlich ab Herbst 2019 benutzen. Diese christliche Gemeinschaft war bislang an der Industriestrasse in Olten beheimatet. Der Mietvertrag ist bereits unterzeichnet.

Renovation hat Folgen

Für den Präsidenten der örtlichen Christkatholiken, Kurt Stutz, ist die aktuelle Konzentration der Kräfte natürlich auch eine Folge der rund 6,2 Mio. Franken schweren Renovation der Stadtkirche Olten. Man könne sich für die Stadtkirche keine solche Investition leisten und die Kirche dann einmal die Woche für eine Stunde offenhalten, meint er. «Deshalb haben wir den Schritt gemacht und schlagen vor, uns trennen von verschiedenen Liegenschaften, die unternutzt sind, aber trotzdem mit nicht unerheblichem Unterhalt zu Buch schlagen», so Stutz.