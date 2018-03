Beim genaueren Blick auf die Granitpaletten der Baustelle an der Konradstrasse runzelt der Betrachter die Stirn. «Made in China» heisst es da auf der laminierten Beschriftung, die an jeder der 17 aufgebarten Paletten hängt. Mehr als 2500 der kleinen Granitblöcke werden im Rahmen der Umbauarbeiten in die Strasse eingebaut. Beim Übergang vom Trottoir zur Strasse werden die Steine als Abgrenzung verwendet. Aber warum kommen sie aus China? Hat es in der Schweiz nicht genug Steine?