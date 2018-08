Hauri ist einer der rund 80 Suppleanten an der Oltner Chilbi. Das ist keineswegs despektierlich gemeint, denn diese bilden, neben den gut 50 Bahnbetreibern, so etwas wie den farbigen Hintergrund. «Im Grunde ist die Ausgabe 2018 in etwa so bestückt wie jene aus dem letzten Jahr», sagt Koch.

Zu eben der farbigen Kulisse gehören auch örtliche Vereine, welche mit Beizen, Ess- oder Getränkeständen aufwarten. Ihrer 18 sind’s heuer. «Es gibt mehr Interessenten als Plätze», weiss der Organisator. Gelegentlich würden potenzielle Anbieter ausgewechselt: Aber eigentlich gilt: Bewährtes und Beliebtes bleibt in aller Regel erhalten.

Chilbi für Besucher und nicht für Schausteller

Es gibt rund um ein Volksfest immer wieder Hintergründiges, Unbekanntes, Schausteller-Latein. Zum Beispiel? «Fremde Schausteller sind in der Branche nicht so beliebt», weiss Koch. Fremde? «Solche aus dem Ausland, die ihre Angestellten zu andern Konditionen beschäftigen können als jene aus der Schweiz», erklärt er. Er halte diesen einheimischen Stimmen dann jeweils entgegen, er, Koch, mache eine Chilbi für Besucher und nicht für Schausteller.

Und sonst? Dass sich hin und wieder ein Ladenbesitzer zur Chilbizeit über einen verstellten Zugang beschwert oder die Parkierungssituation für Besucher eher ungemütlich wird durch den Rummel, das bekommt Koch auch zu hören. «Aber das ist doch die Ausnahme», sagt er. Die Oltner stünden der Chilbi wirklich sehr positiv gegenüber. Der Rummel sei absolut akzeptiert. Dann kann er ja kommen und andauern. Traditionellerweise bis Montagabend.