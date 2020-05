Chefbadmeister Thomas Müller vor Saisonstart: «Nur rund 120 Badegäste auf einmal reinlassen»

Wegen der Coronakrise war der Start zur Saison im Oltner Freibad von diesem Mittwoch, 6. Mai, auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Nun gibt es doch Hoffnung, dass es losgehen könnte – allerdings unter komplett anderen Vorzeichen. Chefbadmeister Thomas Müller und seine Crew bereiten sich vor, die Badi nächsten Montag, 11. Mai, zu eröffnen. Voraussetzung dafür ist, dass das Schutzkonzept des Frei- und Hallenbäderverbands durch den Bund genehmigt wird, wie es in einer Mitteilung der Stadt Olten von Montagnachmittag heisst. «Wir gehen derzeit davon aus, dass wir nur rund 120 Badegäste auf einmal reinlassen dürfen», sagt Müller auf Anfrage. Das Schutzkonzept sieht nämlich momentan vor, dass eine Person pro 10 Quadratmeter Wasser zugelassen ist. Gezählt würden dafür in der Badi Olten das Schwimmer- und Sprungbecken. Zudem ist kein Freizeitbetrieb geplant: Die Liegeflächen, die Rutschen und der Spielplatz blieben gesperrt. Nur Schwimmen ist ab dem 11. Mai erlaubt. Ob in der Badi Olten auch wieder Schwimmkurse durchgeführt werden, ist derzeit noch nicht klar.

Stadtbibliothek: Öffnung, Schliessung und wieder Öffnung

Ebenfalls wieder öffnen werden nächsten Dienstag, 12. Mai, das Haus der Museen, das Kunstmuseum sowie die beiden Bibliotheken der Stadt Olten. Dies für Individualbesucher. Gruppen sind nicht erlaubt. Weil der Bundesrat das Eröffnungsdatum vom 8. Juni um vier Wochen vorverschoben hat, kommt es vor allem bei der Stadtbibliothek zu Terminproblemen. Gemäss dem zuständigen Direktionsleiter Markus Dietler wollte die Stadt den Betrieb bis zum ursprünglichen Eröffnungstermin für die Selbstverbuchung vorbereiten und Umbauten vornehmen. Dadurch können Nutzer künftig ein Medium ohne Hilfe des Personals ausleihen. Nun wird die Stadtbibliothek die ersten drei Wochen vom 12. bis 30. Mai zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sein. Danach wird der Betrieb für den geplanten Umbau geschlossen, um dann ab dem 16. Juni wieder zu eröffnen. Dietler liefert die Erklärung dazu: «Die Termine mit den Lieferfirmen waren bereits abgemacht.»

Wegen des Verbots von Veranstaltungen mit über 1000 Personen bis Ende August kann die Oltner Chilbi, aber auch die Coop Beachtour und das Streetfood Festival nicht an den gewohnten Terminen stattfinden. Für die Chilbi wird nun geprüft, ob die Schausteller Interesse hätten am Ersatztermin vom 16. bis 19. Oktober. «Der Stadtrat wollte den Anlass nicht schon definitiv absagen», sagte Stadtschreiber Markus Dietler dazu.

Wochenmärkte sind weiterhin ausgesetzt

Die Wochenmärkte werden vorderhand noch nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Sie werden am Donnerstag und Samstag weiterhin ersetzt durch die Einzelverkaufsstände in der Oltner Innenstadt (wir berichteten). Nicht stattfinden wird ebenfalls der Monatsmarkt vom 25. Mai.

Ab nächstem Montag wird die Stadt Olten allerdings wieder Parkgebühren erheben, «damit die öffentlichen Parkplätze im Interesse des Gewerbes nicht durch Langzeitparkierer blockiert werden», wie es in der Mitteilung heisst. Seit dem Lockdown wurde darauf verzichtet.