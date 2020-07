Burger und Pommes statt Schlittschuhe: EHC-Olten Profi startet mit seinem Food Truck durch

Bereits an den ersten Tagen hatte Roman Schild, der seine Gäste in erster Linie mit Burgern verwöhnt, alle Hände voll zu tun. «Wir wurden fast schon überrannt», sagt er lachend. «Mit dem Food Truck sind wir bereits ans Limit gestossen.» Deshalb hat Roman Schild reagiert. An einer zweiten Ess-Station gibt es neu auch einen Fitnessteller sowie «Hörnli & Ghackets» als Alternative zu den Burgern.

Meditation bringt die Wende

Mehrere Jahre kämpfe Roman Schild in der Folge mit Depressionen. Erst vor etwas mehr als einem Jahr fand er dank Meditation zurück in ein normales Leben. «Die Meditation war für mich ein Game Changer. So konnte ich mein Gleichgewicht wieder herstellen und habe gelernt, meine eigene Zukunft zu kreieren, statt in der Vergangenheit zu leben», beschreibt Roman Schild die Situation. Dass er nach seiner Sportkarriere in die Gastronomie einsteigt, ist kein Zufall. «Das einzige, was ich neben dem Sport richtig gerne gemacht habe, ist kochen», erzählt er. Obwohl er keine klassische Kochausbildung und nie in der Branche gearbeitet hat, entschied er sich Mitte des letzten Jahres, einen Food Truck zu kaufen. Seine Feuertaufe erlebte Roman Schild mit «Shiggy’s – Eat n More» an der Fasnacht in Olten im vergangenen Februar. Und die war ein voller Erfolg. «Ich habe sehr viel gutes Feedback erhalten und es gab wei­tere Anfrage für Caterings an Events. Diese sind dann jedoch wegen Corona alle storniert worden», so Schild.

Die perfekte Lösung gefunden

Daher kam die Anfrage für den Betrieb auf dem Allerheiligenberg genau richtig. «Für mich passt es perfekt. Ich kann ­meiner zweiten Leidenschaft nachgehen und habe trotzdem genügend Erholung für meinen Körper, da ich nur an den Wochenenden und Feiertagen arbeite», freut sich Schild. Und der Jungunternehmer, der von Familie und Freunden tatkräftig unterstützt wird, hat noch viele weitere Ideen auf Lager. So findet beispielsweise am Samstag die erste «Day Party» mit DJ auf dem Allerheiligenberg statt. «Der Ort ist primär bei Wanderern bekannt. Diese verlassen den Berg jedoch meist um vier oder fünf Uhr. Die tolle Abendstimmung verpassen sie also. So ist die Idee der Day Party entstanden: Wir wollen mit diesem Angebot junge Leute zu uns holen, die bei tollem Ambiente, Drinks und Musik eine schöne Zeit verbringen und in die Nacht hinein feiern wollen.»

Hinweis Die Day Party «Shiggy Boooom» auf dem Allerheiligenberg findet am Samstag von 14 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Für die Party wurde ein Corona-Schutzkonzept erarbeitet.