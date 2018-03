Stiftungen sind grundsätzlich unsterblich. Ein einmal bestimmter Zweck, dem das Vermögen gewidmet ist, kann nur auf Antrag des Stifters oder, wenn dies in der Stiftungsurkunde selbst vorgesehen ist, geändert werden. Das bestätigt der ehemalige Solothurner Oberrichter Peter Pfister. Er arbeitet seit der Pensionierung ehrenamtlich beratend für Pro Senectute. Da diese in die Rechtsform einer Stiftung gekleidet ist, befasst sich Pfister gelegentlich mit dem geltenden Stiftungsrecht. Er sagt: «Die Stiftung ist ein relativ starres Konstrukt. Nur wenn der Zweck einer Stiftung unerreichbar, widerrechtlich oder unsittlich geworden ist, hebt sie die zuständige Behörde auf. Das Stiftungsvermögen müsste in einem solchen Fall so verwendet werden, dass es dem bisherigen Zweck möglichst entspricht.»

Zweckentfremdung denkbar

Da auf der Stiftungsurkunde der Familie Scherer keine Auflösungseventualitäten vermerkt sind und ein Haus für die Armen wohl gegen kein Gesetz dieser Welt verstösst, stehen die Karten für einen allfälligen Kläger nicht schlecht. «Ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Fall Zweckentfremdung geltend gemacht werden kann», sagt Pfister. Doch ganz so einfach ist es nicht. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907 ist 1912 in Kraft getreten. Vorher galt kantonales Recht. Dazu gab es noch Übergangsrecht. Welche rechtlichen Bestimmungen im vorliegenden Fall zur Anwendung kommen, müsste zuerst näher untersucht werden.

Ein spannendes Thema für einen Rechtshistoriker. «Es wäre interessant, wenn sich jemand finden würde, der sich dieser Sache annimmt. Warum nicht im Rahmen einer rechtshistorischen Seminararbeit?», schlägt Pfister vor.

Hier kommt wieder Jeger ins Spiel. Er kann sich vorstellen, einen Anwalt mitzufinanzieren. Er sagt aber auch, dass zur Klärung ein parteiunabhängiges Gutachten wichtig sei. Damit könnte der Fall Spittel mehr als 100 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der Stiftung des Ehepaars Scherer doch noch aufgeklärt werden.