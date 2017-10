Anschliessend kam das Publikum in den Genuss des ersten Höhepunkts am Buchfestival, dem Müsterli-Abend. An sieben verschiedenen Standorten traten Andreas Thiel, Lisa Christ, Syléna Vincent, Ruedi & Heinz (Strohmann-Kauz), Kilian Ziegler, Ruedi Stuber und Rolf Lappert auf.

Das Buchfestival dauert noch bis Sonntag. Insgesamt gibt es 59 Veranstaltungen an 20 Standorten. Im Kulturzentrum Schützi sind mehrere tausend Bücher aus allen Bereichen der Literatur ausgestellt. (mgt)

Programm und Vorverkaufsstellen unter www.buchfestival.ch