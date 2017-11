Oltner Poetry-Slam Trilogie «laut & deutlich»

Bereits das 12. Mal messen sich Slam Poeten auf der Bühne in der Oltner Slam-Trilogie «Laut & Deutlich». Wer auf die Bühne will, meldet sich beim organisierenden Verein art i.g. via slam@artig.ch.

Die beiden weiteren Teile der Trilogie finden jeweils ab 20.30 Uhr in der Oltner Schützi statt. Und zwar am Freitag, 5. Januar 2018, und am Freitag, 2. März 2018. Weitere Infos und Tickets sind erhältlich unter www.artig.ch. (fmu)