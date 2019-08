Am Montagnachmittag veröffentlichte die Kantonspolizei Solothurn eine Vermisstmeldung. Markus Messerli war am Dienstag letzter Woche zum letzten Mal gesehen worden. Seither gibt es keine Spur vom 64-Jährigen, der in Baden arbeitet.

Ernst Messerli hat keine Ahnung, wo sein Bruder ist. «Mir geht es sehr schlecht», sagt er gegenüber TeleM1. Er habe Angst und mache sich Gedanken. «Ist es ein Unfall, ein Verbrechen oder Suizid?»

Sein Bruder sei sehr zuverlässig, meint er. «Ich vermute, dass er irgendwo in den Bergen einen Unfall hatte.» Was gegen eine schwierige Tour spricht: Die Wanderschuhe des Vermissten stehen noch in der Wohnung.

Ernst Messerli hofft nun auf ein Lebenszeichen. (ldu)

Personen, die den 64-Jährigen seit dem 13.August 2019 gesehen haben oder Angaben zu seinem Verbleib machen können, sind gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 71 11) und jeder Polizeiposten entgegen.