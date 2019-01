«Eine sehr moderate Vorlage»

Beim Parkierungsreglement handelt es sich um eine sehr moderate Vorlage, die zudem viel Flexibilität zulässt. Vorweg ist wichtig zu beachten, dass die bestehenden Parkflächen auf privatem Grund nicht angetastet werden. Bei Neubauten oder bei bedeutsamen Umnutzungen sorgt das Reglement jedoch dafür, dass die Pflicht für Autoparkplätze im dicht bebauten Gebiet den ganzheitlichen Mobilitätsüberlegungen gerecht wird und zudem die Grundeigentümer nicht unzumutbar belastet.





Es ist unbestritten, dass es eine solche Erstellungspflicht braucht. Niemand darf neu bauen und sich um Parkflächen gänzlich foutieren. Wenn es platzmässig nicht geht, muss eine Ersatzabgabe entrichtet werden. Das gilt schon bisher. Neu soll dafür eine Bandbreite zur Anwendung kommen. Je zentraler ein Standort, desto geringer ist die Minimalzahl der Pflicht-Abstellplätze für Autos, ebenso der zulässige Maximalwert. Das macht dreifach Sinn: Erstens sind diese Orte zu Fuss, per Velo oder mit Zug und Bus gut zu erreichen. Zweitens sind diese Grundstücke teuer, darum würde eine höhere Anzahl Pflichtparkplätze zu noch teureren Mieten führen, zum Nachteil auch des Gewerbes. Drittens gibt es zentrumsnah ausreichend öffentlich zugängliche Abstellplätze, die selbst in Spitzenzeiten kaum je zu mehr als 60 Prozent belegt sind. Das haben die Grünen schon mehrfach zur vorweihnachtlichen Haupteinkaufszeit erhoben.





Zusätzlich zu den erwähnten Bandbreiten erlaubt das Reglement ein Abweichen in beide Richtungen. Beispielsweise wäre künftig in Olten eine autofreie Siedlung zulässig: Die Bauherrschaft müsste mit einem Mobilitätskonzept nachweisen, wie sie ihr Ziel umsetzt. Auf der anderen Seite ist auch die Obergrenze flexibel. Wenn etwa ein Gewerbebetrieb am Siedlungsrand nachweist, dass er Platz für mehr Servicefahrzeuge schaffen muss, kann mit der Baubewilligung eine Ausnahme gewährt werden. Ein weiterer Pluspunkt des Reglements liegt darin, dass auch an die Parkfelder für Zweiräder gedacht ist. Olten ist Zentrumsstadt, und sie ist aufgrund ihrer Lage eine Stadt mit engen Grenzen. Darum können wir die Mobilität nicht nur durch die Windschutzscheibe betrachten. Das Parkierungsreglement ist ein passender Mosaikstein: zukunftsgerichtet und fair.