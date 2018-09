Am Montagmittag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstrasse ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile gelöscht.

Weshalb es zum Brand kam ist noch unklar, wie die Kantonspolizei auf Anfrage des Oltner Tagblatts sagt. Die Untersuchungen am Brandort dauern an. (otr)