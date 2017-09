Der Oltner Energielieferant Aare Energie AG (a.en) stellte einer jungen Frau eine Stromrechnung in der Höhe von 4'185'077.80 Franken aus. Das berichtet «20 Minuten» am Donnerstag. Als die 26-Jährige den Brief vergangenen Freitag öffnete, wartete eine böse Überraschung auf sie: «Der Betrag hat mich vom Sessel gehauen», sagt sie gegenüber der Pendlerzeitung.

Noch am selben Abend habe sie Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen wollen. Doch erst am Montag erreichte sie jedoch den Kundendienst der a.en und konfrontierte ihn mit ihrer Stromrechnung.

Obschon die Oltnerin an einen Fehler dachte, sei sie erleichtert gewesen, als die Aare Energie AG ihr bestätigte, dass die Rechnung fehlerhaft war. «Wir haben unserer Kundin fälschlicherweise rund 9 Millionen Kilowattstunden verrechnet», sagt Beat Erne, Leiter Kommunikation der a.en gegenüber der Gratiszeitung.

9 Millionen Kilowattstunden seien etwa so viel wie ein grösserer Industriebetrieb im selben Zeitraum verbrauche. Einzelkonsumenten könnten nie einen so hohen Verbrauch erreichen: «Nicht einmal mit älteren elektrischen Heizungen, die vergleichsweise viel Strom ziehen, ist das zu schaffen», meint Erne.

Es handle sich hier schlicht um einen Systemfehler, welcher auch bei der Kontrolle durchgerutscht sei. Erne versichert: «Wir analysieren den Vorfall noch und werden allenfalls Massnahmen ergreifen.»

Energieabrechungen: Eine komplexe Angelegenheit

Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz gegenüber «20 Minuten»: «Energieabrechnungen sind für Kunden relativ undurchsichtig. Die Materie ist relativ komplex – wer sich nicht damit auseinandersetzen will, hat keine Chance.» Deshalb sei es für Kunden schwierig, kleinere Fehler in Stromabrechungen zu entdecken. Bei ihr würden sich jedoch nur selten Kunden wegen ihrer Stromrechnung melden: «Strom ist günstig. Nicht viele machen sich die Mühe und hinterfragen, ob ihre Rechnungen korrekt sind.»

Die Frau aus Olten muss sich keine Sorgen machen. Die Aare Energie AG hat ihr einen neuen Einzahlungsschein ausgestellt: «Ich habe nun eine korrigierte Rechnung von 70 Franken erhalten – und auch schon bezahlt.» (hts)