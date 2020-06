Biker und Wanderer arbeiten beim Unterhalten von Wanderwegen zusammen

«Erwähnenswert ist der Umstand, dass Biker und Wanderer erstmals für einen Arbeitstag zusammengespannt und gemeinsam Verantwortung für den Unterhalt des Wegnetzes rund um den Weissenstein übernommen haben», schreibt Solothurn Tourismus in einer Mitteilung. Unter anderem haben die Freiwilligen einige Wanderwege so ausgebaut, dass diese besser von Mountainbikes befahren werden können – etwa indem Steilwandkurven angebracht werden. Dadurch müssen Biker vor der Kurve weniger stark abbremsen und beschädigen somit den Weg kaum noch.

In Olten sind Biker ebenfalls bereit etwas beizutragen

Im Raum Olten sind Biker ebenfalls bereit, Wanderer tatkräftig zu unterstützen. So hat die Bikeschule von Fabian Spielmann bereits mit den Solothurner Wanderwegen das Gespräch gesucht, aber es sei nichts dabei entstanden. Auch Dominik Hug, Fahrtechniklehrer und Tourguide der Firma Bike-Buebe ist in Kontakt mit den Solothurner Wanderwegen.

Roy Studer erwähnt auch die Idee einer finanziellen Beteiligung am Unterhalt der Wanderwege via Bikepass, angelehnt an den Langlaufpass der Langläufer. Denn die meisten Biker gehören nicht einem Club an. Biker besuchen selten Fahrtechnikkurse, die ihnen beibringt, wie man auf Wanderwegen fährt, ohne diese zu beschädigen.

Auch fehlt gemäss Dominik Hug eine Mountainbike-Lobby, welche eine Stimme für Biker wäre und Informationen an Einzelne weitergeben würde. Daran arbeitet aber Roy Studer: Er würde gerne eine Interessensgemeinschaft gründen. «Wenn wir darin auch Bike-Shops einbeziehen, könnten wir Biker beim Service anhand von Broschüren oder Aufklärungsplakaten erreichen.» Auch könnte eine solche Gruppe die Anliegen der Sportler verteidigen. Denn für Hug ist klar: In der geplanten Änderung des Waldgesetzes in den nächsten Jahren sollen Mountainbiker auch mitreden können. «Ich habe natürlich ein grosses Eigeninteresse daran: Wenn im Wald plötzlich Verbote entstehen, hat das einen Einfluss auf mein Einkommen», sagt Hug.