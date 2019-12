Betriebsgebäude der Aare Energie AG wird gebaut

Das in «mehreren Anläufen» geplante Betriebsgebäude der Aare Energie AG (a.en) wird realisiert. Baubeginn soll im April / Mai 2020 sein. Es wird mit einer gut zweijährigen Bauzeit gerechnet, sodass das Gebäude voraussichtlich im Herbst 2022 bezugsbereit sein wird.

Zur Vorgeschichte: Im Mai dieses Jahres hatte die a.en das Baugesuch für ein Betriebsgebäude auf dem Grundstück im Dünnernbogen an der Werkhofstrasse, also in direkter Nachbarschaft zum städtischen Werkhof, dem Feuerwehrmagazin und der Riggenbach AG, eingereicht. Am 27. August 2019 wurde die rechtsgültige Baubewilligung erteilt. Nach weiteren Planungsarbeiten und den bereits erfolgten öffentlichen Ausschreibungen der verschiedenen Arbeitsgattungen hat der Verwaltungsrat der a.en entschieden, das Gebäude zu realisieren und die Baufreigabe erteilt. Der Baubeginn ist im kommenden April/Mai geplant; voraussichtlicher Fertigstellungs- und Bezugstermin wird im Herbst 2022 sein. «Die Zeitspanne zwischen Bewilligungserteilung und definitivem Entscheid haben wir zur Detailplanung und Ausschreibung von Arbeiten genutzt», sagt Beat Erne, Leiter Marketing, Kommunikation und Vertrieb bei der a.en. Der definitive Bauentscheid sei an der ordentlichen Verwaltungsratssitzung im Dezember gefallen.

Gebäude mit gewerblich-industriellem Charakter

Das Gebäude bietet insgesamt 116 Arbeitsplätze, wovon die a.en für ihre Belange derzeit knapp deren 80 benötigt. Das dritte Obergeschoss des Administrationsteils mit rund 40 Arbeitsplätzen wird als strategische Reserve erstellt und soll vorerst langfristig vermietet werden. Die a.en rechnet mit Baukosten von 20 Millionen Franken.