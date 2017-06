Die per Juni 2016 geänderten Besitzverhältnisse bei der Aare Versorgungs AG (Avag) haben die Baupläne der Aare Energie AG (a.en) auf dem ehemaligen Färbi-Areal in Olten gebremst. Der Verwaltungsrat der gemeinsamen Betriebsgesellschaft der Avag und der Städtischen Betriebe Olten (sbo) muss bis spätestens Ende Juli einen Grundsatzentscheid zum Bauvorhaben, welches Verwaltung, den Werkhof für Gas und Wasser in der Oltner Rötzmatt, den Werkhof Strom in Dulliken sowie einzelne Aussenlager vereinigt, fällen.

Die neue Mehrheitsaktionärin der früheren Alpiq-Tochter, die Elektra Birseck Münchenstein (EBM), ist seit dem Kauf von 65,2 Prozent der Aktien bei der Avag tonangebend. Das ist auch im Verwaltungsrat der a.en zu spüren. Die Baselbieter verlangten für den geplanten Neubau im Dünnernbogen eine genauere Überprüfung der Wirtschaftlichkeit. Obwohl alle operativ Verantwortlichen der a.en von der seit Jahren anvisierten Zentralisierung der Dienstleistungen nach wie vor überzeugt sind, begreifen sie das Hinsehen auf weitere prüfenswerte Kriterien. «Dies ist angesichts der Investition von rund 25 Mio. Franken ja durchaus verständlich», sagt Kommunikationsleiter Beat Erne.

Baubewilligung bis November

Die Überprüfung des Betriebsgebäudes ist Teil der Auslegeordnung, welche die Avag-Konsortialpartner seit der Übernahme der früheren Alpiq Versorgungs AG vornehmen, um Synergien und Einsparpotenzial im Verbund zu orten. «Der Bauentscheid wurde deshalb aufgeschoben, wobei im Juli ein nächster Schritt folgen sollte», bestätigt EBM-Mediensprecher Joachim Krebs. Auch Ernst Zingg als Verwaltungsratspräsident der sbo, die rund fünf Prozent der Avag-Aktien hält und im a.en-Verwaltungsrat fünf von acht Sitzen innehat, kündet einen Entscheid in den nächsten zwei bis vier Wochen an.