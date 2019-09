Bei den bisherigen zwei Ausgaben des Foodsave-Banketts, das jeweils Anfang September stattfand, haben die drei renommierten Köche aus der Region Olten, Arno Sgier der Restaurant Traube in Trimbach, Daniel Bitterli vom Oltner «Salmen» und Sascha Rickenbacher vom Restaurant Pavillon in Olten, aus einwandfreien Lebensmitteln ein Menü zubereitet. Bei der dritten Ausgabe in diesem Jahr ist dies nun anders: Neu werden Lernende aus dem zweiten und dritten Lehrjahr für das Bankett besorgt sein. Sie werden unterstützt von den beiden Profiköchen Peter Oesch und Daniel Brändli. Mit dabei ist auch die Kochequipe von Gruppe Essen für Alle. So kann Erntedank mit Nachhaltigkeit gefeiert werden: Foodsave statt Foodwaste.