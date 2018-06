Wir danken den Mitarbeitern der Abteilung Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten für die gute Zusammenarbeit bei der Streckenwahl und die Sicherung der Strecke. Für die Läufer war es wegen der Steigungen anspruchsvoller als sonst, aber auch interessanter, bot doch die Oltner Altstadt am schönen Samstagnachmittag ein buntes Bild von Läufern, Zuschauern, flanierend und auch Hochzeiten vor dem Standesamt, sodass manch ein Läufer mit Bekannte einen kurzen Schwatz zur Erholung von den Strapazen führen konnte. Abkühlung fanden vor allem die jungen Läufer, von denen es viele gab, am Brunnen auf dem Kaplaneiplatz, wo auch das neue Denkmal des bekanntesten Oltners Toulouse bestaunt werden konnte. Begleitpersonen und andere Sympathisanten der Herzstiftung Olten und der Rotary Clubs konnten sich unterdessen in der Herzbeiz stärken und den Worten des Speakers Hugo Saner folgen, der die Läufer anspornte und über die Sammlungszwecke orientierte.

Herznotfallprojekt und ROKJ

Die Hälfte der Einnahmen gehen wie üblich an die Herzstiftung Olten, Hauptaktivität ist das Weiterführen der Herznotfallkampagne zur Verbesserung des Überlebens bei plötzlichem Herzstillstandes vor Eintreffen der Rettungsdienste durch Herzmassage und Frühdefibrillation. Die andere Hälfte der Einnahmen geht an das Rotary Projekt ROKJ, welches Kindern und Jugendlichen aus finanziell und sozial benachteiligten Familien der Region in schwierigen Lebenslagen unterstützt, zum Beispiel für Aktivitäten an der Schule, Musik und Sport.