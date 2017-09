Die ganze Region ist eine einzige Baustelle

Das eher teure Vorhaben im Ortszentrum von Obergösgen weckt Kosten in der Höhe von 3 Mio. Franken. Seit Juni 2017 werden die Bauarbeiten für den Ausbau der beiden Knotenanlagen im Zentrum von Obergösgen ausgeführt. Das Ortszentrum wird einer Strassenumgestaltung und Werkleitungsarbeiten unterzogen. Gleichzeitig werden gewisse Arbeiten am Friedhof bei der katholischen Kirche ausgeführt. Voraussichtlich wird das Vorhaben im Oktober 2018 zu Ende sein.

Boningen: Gunzgerstrasse

Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) beschäftigt sich derzeit auch mit Sanierungsarbeiten an der Gunzgerstrasse in Boningen, welche mit einem neuen Belag versehen werden soll. Gleichzeitig ersetzt der Zweckverband Wasserversorgung Untergäu die Wasserleitung in diesem Bereich komplett. Die Swisscom wird parallel einzelne Sanierungsarbeiten an ihrem Netz vornehmen. Das Projekt beläuft sich auf 800 000 Franken. Die Realisierung dieses Vorhabens begann im April 2017 und soll im Oktober 2017 beendet werden.