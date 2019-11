Bannfeld siegt im Schulweg-Wettbewerb

In der Energiestadt Olten wurde zum ersten Mal gemeinsam mit dem Programm so!mobil in allen Primarschulhäusern die nationale VCS-Aktion Walk to School durchgeführt. Vom 28. Oktober bis 11. November nahmen 61 Klassen mit 1128 Kindern an der Aktion teil. Als bestes Schulhaus im Wettbewerb wurde das Bannfeld ausgezeichnet, wo 97 Prozent der Kinder während der zwei Wochen den Schulweg zu Fuss absolvierten.

Zu Fuss zurückgelegt hat der Schulweg positive Effekte: Bewegung an der frischen Luft ist gesund und fördert die Konzentrationsfähigkeit, die Begegnung mit anderen Kindern fördert Sozialkompetenzen und beim selbstständigen Zurücklegen des Schulweges übernehmen Kinder Verantwortung und lernen sich sicher im Strassenverkehr zu bewegen. Die Aktion sollte aber auch positive Auswirkungen haben in Form einer deutlichen Reduktion des Verkehrs durch Elterntaxis.

Während zwei Wochen sammelten in diesem Sinne die Schulkinder aller Oltner Primarschulhäuser – Säli, Hübeli, Bifang und Bannfeld – für jeden Schulweg, den sie zu Fuss zurücklegten, Aufkleber und konnten als Klasse dafür Preise gewinnen. Mitmachen konnten Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, Letztere auch mit dem Velo. so!mobil sponserte zusätzlich zu der regulären schweizweiten Aktion des VCS, die von der Energiestadt Olten und dem Kanton unterstützt wurde, einen Sonderpreis für die besten Klassen pro Schulhaus. Diesen Preis konnten Stadtpräsident Martin Wey und Stadträtin Iris Schelbert am Freitag an Kerem Yildirim, Schulleiter Bannfeld, übergeben. (sko/otr)