Wer sich am Samstagabend in die Schützi begab, bekam bereits aus der Distanz die energiegeladenen Klänge des diesjährigen Oltner Open Airs zu Ohren. «We do whatever the fuck we want», liess der Frontmann der Solothurner Crossover-Band «Freezes Denya» die Zuhörer wissen. Und was die auch optisch authentisch daherkommenden Rockherren da auf der Bühne auf dem Vorplatz der Schützi machten, kam an.

«Ich mag es, wenn es einmal so richtig reinhaut», kommentierte ein Besucher den kraftvollen Gitarrensound, den die vier Musiker auch einmal von gemächlicheren Sequenzen im jazz- oder reggaeartigen Stil unterbrechen liessen.

Auch andere Besucher liessen sich hiervon begeistern und fühlten sich zeitweise zum Mitsingen animiert. Ein erfreuliches Bild für die Organisatoren, die am Vorabend weitaus weniger Gäste verzeichnen konnten. «Der Freitag wurde uns leider verregnet», sagte OK-Mitglied Nils Löffel. Es seien zu wenig Eintritte gewesen, um ihre Rechnung aufgehen zu lassen. «Wir hoffen, das heute kompensieren zu können. Bislang sieht es gut aus.»