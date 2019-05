In einer Woche wird diese so weit fortgeschritten sein, dass der unmittelbar nach dem Brand eingeschobene Steg entfernt werden kann. Dafür muss die Holzbrücke am Freitag. 7. Juni, ab 5 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr komplett gesperrt werden. Die Umleitung via Bahnhofbrücke wird signalisiert.

Anschliessend wird die neue Gehfläche auf der Südseite auf einer Breite von wiederum rund zwei Metern für die Fussgänger zur Verfügung stehen; weiterhin gilt ein Fahrverbot in diesem Bereich – und natürlich auch das Rauchverbot auf der gesamten Holzbrücke. Auf der Nordseite werden dann die dort unter der Fahrbahn liegenden Werkleitungen erneuert sowie die Brandmeldeanlage und ein neues Taubenschutznetz installiert. Die offizielle Wiedereröffnung des Oltner Wahrzeichens wird im Rahmen der Bundesfeier am 1. August stattfinden. (sko)