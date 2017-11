Die Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Besonders wird in diesem Zusammenhang der Lenker des weissen Fahrzeuges gesucht, welches auf der Walterswilerstrasse überholt wurde. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 80 80). (kps)

