Das Budget 2018 wurde durch die Finanzverwalterin Jrène Grob-Baumgartner im Detail vorgestellt. Der Voranschlag für die laufende Rechnung sieht einen kleinen Ertragsüberschuss von 57'490 Franken vor. Die Nettoinvestitionen im Voranschlag 2018 belaufen sich auf 500'000 Franken.

Die Kreditbegehren für aufwendige Sanierungsarbeiten an alten Wasserleitungen und für die Renovation der Grundwasserpumpe von insgesamt 550'000 Franken wurden genehmigt. Ebenfalls Zustimmung vom Souverän erhielt das Kreditbegehren für die Sanierung der Waldstrassen und -wege von insgesamt 270'000 Franken.

Der Kanton hat eine Kostenbeteiligung von etwa 50 Prozent für das rund vier Jahre dauernde Sanierungsprogramm, in Aussicht gestellt.

Änderungen im Einbürgerungsgesetz

Für Daniel Hug, Ressortleiter Einbürgerungen, war es seine erste Versammlung in seinem Amt. Er orientierte über die bevorstehenden Änderungen im Einbürgerungsgesetz und über die Bestimmungen zum Doppelbürgerrecht. An diesem Abend lag nur das Gesuch von Stafa Ilda, Albanien, zur Behandlung und Genehmigung vor. Die Versammlung stellte Stafa Ilda das Ortsbürgerrecht einstimmig in Aussicht, vorbehältlich der Zustimmung von Bund und Kanton.

Grob informierte zum Schluss über den Stand zur Sicherung der Schutzzone für das Pumpwerk Bornstrasse und über das von Peter Christ in Fronarbeit renovierte Kreuz beim Förster-Meier-Weg. Im Weiteren wies er auf die aktualisierte Homepage der Bürgergemeinde und auf den Weihnachtsbaum-Verkauf vom Freitag, 15. Dezember in Rickenbach hin.

Verabschiedungen