Francesca Sabato (1bP) Francesca aus Olten spielt Klavier und Volleyball und besucht die Pfadi. Die Kanti wirkt auf sie sehr gross mit vielen Menschen. Sie möchte später gerne einmal studieren, vielleicht Jura. Ihr Vorsatz ist, dass sie sich nicht zu viel Stress macht. Sie möchte sich an der Kanti wohlfühlen und viel lernen. Sie freut sich vor allem auf die Fächer Französisch, Geschichte und Mathe.

Jonas Temperli (1cP) Jonas aus Olten spielt in seiner Freizeit am liebsten Fussball. Auf den ersten Eindruck kam ihm die Kanti sehr gross und teilweise laut vor. Er ist an der Kanti, weil er sich davon mehr Chancen und Möglichkeiten im Berufsleben erhofft. Er freut sich insbesondere auf die Fächer Sport und Geografie.

Lara Schmid (1dP) Lara aus Gunzgen ist vor allem von der Grösse der Kanti und den vielen Leuten dort beeindruckt. Sie hat sich schon lange auf die Kanti gefreut und sich vorgenommen, eine gute Schülerin zu sein. Sie möchte sich an der Kanti wohlfühlen und im Unterricht Fragen stellen dürfen, wenn sie etwas nicht versteht. Die Fächer Biologie und Mathe gefallen ihr am besten. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für Fussball, spielt Gitarre und liest gerne.

Lia Wymann (1eP) Lia aus Wangen bei Olten ist gerne in der Natur, schwimmt und spielt Handball. Ihr sind die vielen neuen Gesichter und die Grösse der Schule aufgefallen. Deshalb wünscht sie sich auch, dass sie die Zimmer im Schulhaus finden und an alle Sachen denken wird. Ihr Ziel ist das Bestehen der Matur. Auf diesem Weg wünscht sie sich Lehrkräfte, denen sie Fragen stellen kann, wenn sie nicht weiter weiss. Sie freut sich auf Mathe auf ihrem Stundenplan.

Luisa Weibel (1aP) Luisa aus Starrkirch-Wil reitet und liest in ihrer Freizeit und macht gerne mit Freundinnen ab. Sie findet die Kanti «cool» und freut sich schon jetzt auf diese Zeit. Sie findet, dass die Kanti zu ihr passt. Sie möchte weiterhin mit ihren Leistungen zufrieden sein und später Karriere machen. Doch jetzt freut sie sich erst mal auf Latein und Geschichte.