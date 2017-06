Damit wollten die Verantwortlichen der Stadt den Schattenwurf auf die östlich gelegenen Liegenschaften an der Bleichmattstrasse Süd reduzieren. Der voll ausgebaute Komplex bietet 12 Viereinhalb-, 26 Dreieinhalb- und 20 Zweieinhalbzimmerwohnungen sowie ein Studio. Bis zum 23. Juni läuft zum Projekt ein Mitwirkungsverfahren.

Kirche auch mit im Boot

Bei dieser kooperativen Planung von Stadt und der Frei AG ist auch die katholische Kirchgemeinde dabei. Durch ihre Beteiligung am Gestaltungsplanverfahren ergibt sich die Möglichkeit einer Verlängerung des Ost-Flügels nach Süden und dadurch eine räumliche Einfassung der Kirche St. Martin. Zudem ist ein mittel- fristiger Abbruch des Nebengebäudes Ringstrasse 34, dem Pfarreiheim, eingeplant. Inwiefern die Kirchgemeinde konkret ins Projekt einsteigt, ist derzeit noch unklar. Gemäss Aussagen von Urs Reinhard, Präsident der römisch-katholischen Kultusstiftung Olten, gibt es bezüglich baulicher Aktivitäten im Rahmen des Projekts aus Sicht der Kultusstiftung keine Eile. Ob und wann das Pfarreiheim abgerissen wird und dafür ein Ersatzbau (die bereits erwähnte Verlängerung des östlichen Fingers) erstellt wird, stehe noch in den Sternen. «Ich gehe davon aus, dass am Status quo unserer Liegenschaften mindestens für fünf Jahre nichts geändert wird», so Reinhard. Abschliessend geklärt würden solche Absichten auf politischem Weg an einer Kirchgemeindeversammlung.

Bis auf den heutigen Tag ganz sicher nicht mit im Projekt-Boot sitzt der Eigentümer der Liegenschaft Ziegelfeldstrasse 43, was den Projektträgern, der Frei Architekten AG, doch ein Dorn im Auge sein dürfte. Allerdings berücksichtigt die Projektidee diese aus Sicht der Frei AG relative Unpässlichkeit insofern, als dass sie von einer möglichen Etappierung des Vorhabens ausgeht. Der nicht kooperationsbereite Eigentümer war für diese Zeitung nicht zu erreichen.

Tiefgarage mit 50 Plätzen

Gemäss städtischem Mobilitätsplan darf die vorgesehene Parkgarage mit 50 Autoabstellplätzen, welche über die Bleichmattstrasse erschlossen wird, lediglich 54 Prozent des Normbedarfs an Parkplätzen aufweisen. Mit Ausnahme einer Haltebucht, zu Güterumschlagzwecken vorgesehen und lokalisiert an der mit einer Baumallee gestalteten Ziegelfeldstrasse, werden keine weiteren Autoparkplätze realisiert. Hingegen wird mindestens die Hälfte der Veloabstellplätze oberirdisch zugänglich und mehrheitlich gedeckt angeboten, was die Attraktivität der Velonutzung zu steigern hilft.