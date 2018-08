Die Mitwirkungsausstellung im Foyer des Oltner Stadthauses dauert von Montag, 13. August, bis Freitag, 31. August 2018. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08 bis 20 Uhr.

Am Mittwoch, 22. August, von 19 bis 21 Uhr, stellen Fachleute das Projekt vor und beantworten Fragen.

Anregungen, Hinweise oder Einwendungen zum Gestaltungsplan Solothurnerstrasse sind schriftlich bis Montag, 3. September 2018, einzureichen. Entweder per Post an Direktion Bau, Dornacherstrasse 1, 4601 Olten oder dann per E-Mail an

baudirektion@olten.ch (hub)