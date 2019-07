Es ist alle zwei Jahre dasselbe Bild in der Schützi nach dem Schulfestumzug: Die Schülerinnen und Schüler haben Hunger und erhalten Essensbons, die sie in den Vereinsbeizli einlösen können. Die Eltern und Verwandte übernehmen dann meistens diese Aufgabe – und stehen mal an. Wer Glück hat und gleich nach dem Umzug den passenden Stand findet, hat sein Essen innert weniger Minuten und kann den hungrigen – und manchmal quengelnden – Nachwuchs verköstigen.



Anders sieht es aus für jene, die länger warten müssen, bis die Kinder zurück sind vom Umzug: Wartezeiten von mindestens 15 bis 20 Minuten sind dann der Normalfall. Die Einerkolonne vor den Beizli ziehen sich dann bis weit in den Platz hinein. Die meisten Eltern nehmen das Warten mit Gelassenheit, andere mit Humor, aber dritte verziehen dann schon mal das Gesicht, wenn sie fragen, ob sie nun hier endlich am Ende der Warteschlange angekommen sind.



Bei den Organisatoren ist das Anstehen auch immer wieder ein Thema. In diesem Jahr gab es allerdings keine Reklamationen, wie OK-Präsidentin Iris Schelbert auf Anfrage sagt. «Es ist nun mal so, dass es etwas länger dauern kann.» Die Vereine hätten aber sehr speditiv gearbeitet. Um Wartezeiten zu verhindern, gäbe es allerdings auch andere Möglichkeiten, die Schüler zu verköstigen: «Wir könnten auch 1500 Sandwiches bereitstellen», sagt die Stadträtin, die zuständig ist für die Direktion Bildung und Sport. Es sei dem OK aber wichtig, dass die Vereine ebenfalls vom Schulfest profitieren können. Daher ist ein Regimewechsel zumindest für die nächste Ausgabe in zwei Jahren kein Thema.



Umzugsroute wird wieder kürzer

Änderungen geben wird es allerdings bei der Umzugsroute. Da und dort war am Sonntag zu hören, dass die Strecke auch wegen der Hitze zu lang ausgefallen sei. Weil die Alte Holzbrücke wegen der zu engen Platzverhältnissen diesmal nicht infrage kam, zogen die Teilnehmer zweimal über die Bahnhofbrücke. Die Route war daher 400 Meter länger. Künftig soll sie aber wieder etwas kürzer ausfallen: Zwar will das OK daran festhalten, auch auf der rechten Stadtseite zu marschieren – doch nur noch bis zum Bifangplatz und nicht mehr bis zum Joggi-Brunnen an der Ecke Aarauerstrasse/Wilerweg, wie dies bis vor zwei Jahren der Fall war. Dadurch soll sich die Marschzeit gemäss Schelbert auf rund 45 bis 50 Minuten verkürzen. Am Sonntag waren es knapp 60 Minuten.