Auch Kantischüler wirken bei I-Quattro-Konzert mit

«Glanzlichter»: So heisst die Jubiläumstour von I Quattro im Advent. Seit 10 Jahren sind I Quattro – die «vier Schweizer Tenöre» – ein fester Bestandteil der Schweizer Musikszene. Mit zahlreichen erfolgreichen Tourneen sind sie jedes Jahr auf grosser Tournee in Schweizer Kirchen.

Kanti-Schüler der Kanti Olten sind auch dabei

Auch dieses Jahr verschönern die vier Tenöre wieder die Weihnachtszeit. Am 8. Dezember, 17 Uhr, gastieren sie in der Stadtkirche in Olten. Als besonderes Highlight wird an jedem Konzert der «Glanzlichter»-Tournee ein Kinder- oder Jugendchor der Region auftreten. In Olten ist dies der Popjazz-Gospelchor der Kanti Olten. «Für uns ist das natürlich eine schöne Herausforderung», sagt Chorleiter Ueli Trautweiler auf Anfrage. Und: Ein solches Engagement wirke sich sehr positiv auf die Sängerinnen und Sänger aus. Er jedenfalls habe die Anfrage relativ locker mit einer Zusage bestätigt. Bei vier Liedern werden die Sänger und Sängerinnen zusammen mit den vier Tenören mit von der Partie sein und zusätzlich ein eigenes Lied allein präsentieren. Live begleitet werden I Quattro von den Pianisten Roman Wyss und Simon Bächinger sowie den Gitarristen Benj Stalder und David Ehrenberger.

Ihren ersten TV-Auftritte hatten I Quattro 2009 bei «die grössten Schweizer Hits» auf SRF 1. Die Alben «Passione» und «Emozione» wurden mit Platin und Gold ausgezeichnet.

Seit ihren Anfängen kamen schon über 200 000 Zuschauer und Zuschauerinnen in den Genuss eines Konzertes der «vier Schweizer Tenöre». Nun feiern sie bereits ihr 10-Jahr-Jubiläum. Die hervorragenden, ausgebildeten Stimmen der Tenöre Matthias Aeberhard, Simon Jäger, Daniel Camille Bentz und Damian Meier verzaubern das Publikum Jahr für Jahr aufs Neue.

Verschmelzen zu einer Harmonie

Trotz der Einzigartigkeit jeder einzelnen Stimme wird der Klang von I Quattro immer wieder zu einer Einheit und verschmelzt zu einer Harmonie. Das diesjährige Jubiläumsprogramm besteht aus den schönsten Liedern der letzten zehn Jahre; eine Auswahl aus den erfolgreichen CDs «Passione», «Emozione», «Deheim», «Movie Classics» sowie die beliebtesten Advents- und Weihnachtslieder stehen auf dem Programm.

Mit seinen Stimmen und seiner einzigartigen Ausstrahlung verzaubert das Quartett seit zehn Jahren Jung und Alt. «Ohne I Quattro ist der Advent für uns undenkbar» oder «vier super Stimmen, die perfekt harmonieren» und «Es war einfach spitze!» sind nur einige der vielen positiven Rückmeldungen aus den Reihen der Konzertbesucher.

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Die Tickets sind unter Telefon 0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.), an Poststellen, bei Manor und Coop-City sowie unter www.ticketcorner.ch erhältlich. (mgt)