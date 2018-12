Es ist relativ ruhig im Tierhotel 5 Stern in Niedergösgen. In der Nebensaison sind nicht alle Hunde- und Katzen-Hotelzimmer voll belegt. Doch die Festtage und die Skiferien stehen vor der Tür. Für diese Zeit ist jedoch schon fast ausgebucht. Ob für ein paar Stunden, ein Wochenende oder ein paar Wochen, bis zu 40 Hunde und 27 Katzen sowie einige andere Haustiere dürfen hier erlebnisreiche Ferien verbringen. Die vierbeinigen Gäste werden vom Inhaber Piet Umiker und seinem Team professionell und liebevoll betreut.

Individuelle Betreuung

Das Tierhotel 5 Stern hält, was es verspricht. Das Wohl der Tiere steht rund um die Uhr im Mittelpunkt. Der moderne Komplex am Dorfrand wird mit kleineren Umbauten laufend optimiert. Er umfasst lichtdurchflutete und luxuriös eingerichtete Hunde- und Katzenzimmer mit eingezäuntem Aussenauslauf. Die Hundezimmer können unterschiedlich beheizt werden und verfügen über eine erhöhte Liegefläche. Schallschutzplatten sorgen neu für noch mehr Ruhe in den Zimmern. «Da die Rudelfindung viel Zeit benötigt, halten wir die Hunde generell einzeln in Zimmern. Nach Absprache mit den Besitzern gehen wir individuell auf die Bedürfnisse der Tiere ein», erwähnt Umiker. In den Spielgruppen werden maximal vier Hunde gleichzeitig beschäftigt. «Tägliche Spiel- und Schmuseeinheiten gehören dazu.» Das ausgebildete Team verfügt über einen vielschichtigen Erfahrungsschatz. Umiker selbst führt Eetu, seinen Schäferhund, im Dienst als Schutzhund. Er nimmt jeweils mit ihm an der Diensthundeschweizermeister teil. Deshalb versteht er sich auch mit schwierigen Tieren. «Schutz- und Diensthunde sind bei uns ebenfalls willkommen Gäste.»

Katzenzimmer mit Fernseher

Die Katzensuiten sind für maximal vier Tiere mit zahlreichen Versteck- und Klettermöglichkeiten ausgestattet. In einigen Zimmern gibt es sogar einen Fernseher. Zu jeder Suite gehört ein Balkon, welcher durch eine Klappe jederzeit genutzt werden kann. «Die Tiere sollen sich wie zu Hause fühlen.»

Tierärztin mit mobiler Praxis

Neu arbeitet Piet Umiker zusammen mit der Tierärztin Edith Benkler. Mit ihrer mobilen Kleintierpraxis wird sie sich wenn nötig um die Gesundheit der Tiere vor Ort kümmern. Gleichzeitig ergänzt sie das Angebot im Tierhotel 5 Stern mit allerlei tierärztlichen Dienstleistungen optimal.