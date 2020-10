Auch das Bonsai-Festival der Oltner Kabarett-Tage fällt Corona zum Opfer

Vergangenen Frühling mussten die Oltner Kabarett-Tage wegen Corona abgesagt werden. Die Organisatoren entschieden sich, ein reduziertes Programm in den November zu schieben - das Bonsai-Festival mit 11 Veranstaltungen, darunter die Preisverleihung an die Cornichon-Preisträgerin Ute Köbernick war geboren. Doch nun müssen die Organisatoren erneut vor Corona kuschen und sagen das Bonsai-Festival ab, das vom 7. bis 12. November in einer erster Tranche und am 28. und 30. November in einer zweiten Tranche stattgefunden hätte.

"Eine Veranstaltung mit 30 Leuten durchzuführen, ist für uns keine Option", sagt Gesamtleiter Alex Summermatter auf Anfrage. Daher sei man leider gezwungen, das Bonsai-Festival auch abzusagen. Selbst in kleineren Lokalitäten wie dem Theaterstudio seien schon mehr als 30 Tickets verkauft worden.

Von den 11 Veranstaltungen werden alle ersatzlos gestrichen - mit einer Ausnahme. Die Preisübergabe an die Cornichon-Gewinnerin Ute Köbernick soll nächstes Jahr nachgeholt werden. Wann, ist noch unklar.

Unklar ist auch, ob die 34. Ausgabe der Kabarett-Tage kommenden Frühling wie gewohnt über die Bühne gehen kann. Das Programm stehe schon fast, sagt Summermatter.