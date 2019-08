Die Notbremse gezogen, und zwar zu Recht

Und heute? Was sagen Vertretende der tradierten Parteien, die damals im Parlament die Blöcke bildeten? «Der Stadtrat musste die Notbremse ziehen und das damalige 25-Millionen-Projekt Andaare stoppen. Seinen richtigen Entscheid hat er allerdings unklar kommuniziert», sagt Urs Knapp (FDP) heute. Und: «Der Stadtrat hätte öffentlich sagen müssen, er habe die langfristige Finanzierung dieses Projekts falsch eingeschätzt und sei unter zu optimistischen Annahmen in die Volksabstimmung gegangen.»

Florian Eberhard, Mitglied der Jungen SP, hat zwar Verständnis dafür, dass die damalig angespannte finanzielle Situation die Verzögerung des Projekts bedingt hat. Aber just so? «Es stört mich, dass weder versucht worden ist, zumindest Teile des Projekts umzusetzen noch ein Weg aufgezeigt wurde, wie zumindest Teile des Projekts durch kleinere Investitionen über einen längeren Zeitraum verteilt umzusetzen gewesen wären.» Auch Ruedi Moor (SP) ist mit dem Vorgehen des Stadtrates in dieser Frage nicht einverstanden. «Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Stadtrat nicht einmal mit der Planung begonnen hat und nicht mit einem etappenweisen Vorgehen und einer Verteilung der Investitionen über einen längeren Zeitraum alles versucht hat, das vom Volk deutlich angenommene Projekt umzusetzen.» Und Myriam Frey Schär (Grüne) meint doch leicht ernüchtert: «Die Verschiebung von Andaare ist nur ein Symptom einer grösseren politischen Malaise, die in unserer Stadt jeglichen Fortschritt im Keim erstickt.»

Etwas unbefangener argumentiert Muriel Jeisy (CVP), ab 2013 selbst im Parlament vertreten: «2011 hatte ich noch keine Ahnung vom riesigen Finanzloch, auf welches wir bereits zusteuerten.» Sie kommt zum Schluss: «Die 25 Millionen Franken hätte die Stadt niemals stemmen können.» Zur Verbindung von Elementen des verworfenen Projekts mit anderen Vorhaben meint sie: «Die bestmögliche Berücksichtigung von Andaare und das Nutzen von Synergien halte ich für richtig, auch wenn die zeitliche Verzögerung bei diesen Projekten ärgerlich ist.»

Andaare-Elemente beim neuen Bahnhofplatz vorgesehen

Synergien? Genau. Heute stellt sich der Stadtrat auf den Standpunkt, Aspekte aus Andaare würden im Zusammenhang mit andern Vorhaben, etwa der Neugestaltung des Bahnhofplatzes und allenfalls mit der Sanierung des Bahnhofquais umgesetzt. Letztere würde die Möglichkeit einer Umgestaltung des mittlerweile viel gescholtenen Ländiweges bieten, während im Zusammenhang mit der Neugestaltung Bahnhofplatz unter anderem ein Steg vorgesehen ist, der dem Langsamverkehr dient; vor allen auch den Velofahrenden, die so bequem das unterirdisch gelegene Bahnhof-Veloparking erreichen können. «Es ist schon so: Andaare in seiner ursprünglichen Form ist vom Tisch», sagt Stadtschreiber Markus Dietler. Vom hochwassersicheren Bistro ist keine Rede mehr, der erleichterte Zugang zum Wasser wird vorderhand beim Pontonierhaus umgesetzt, am eher wenig frequentierten Westufer der Aare.

Ruedi Moor traut der Sache nur halbwegs: «Höchste Priorität hat die Promenade mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Dazu haben wir zusammen mit anderen Parteien vor bald zwei Jahren eine Motion eingereicht, die trotz ablehnender Haltung des Stadtrates erheblich erklärt wurde», sagt er. Mit schwer nachvollziehbaren Argumenten werde aber erneut nicht einmal die Planung vorangetrieben und man riskiere, die einmalige Chance der Verknüpfung mit der vom Kanton geplanten, aber noch durch Einsprachen blockierten Sanierung des Bahnhofquais zu verpassen.

Aha: Das Fernweh nach Aarezugang lebt noch. Die Promenade beziehungsweise Veränderungen am Ländiweg hin zu dessen Attraktivierung nämlich wird von allen Angefragten konsequent befürwortet. Denn: «Der Ländiweg sorgt immer wieder für einen schlechten Ruf unserer Stadt», meint etwa Muriel Jeisy, während Florian Eberhard die Promenade für das wichtigste Teilstück des einstigen Andaare-Projekts hält und einem Provisorium nicht abgeneigt ist. Und Matthias Borner erklärt: Mit einer Verbreiterung des Weges ist sehr viel Konfliktpotenzial behoben.» Für Myriam Frey Schär wäre die Neugestaltung mit einem direkteren Aarezugang verbunden. «Ein Gewinn für unsere Stadt», erklärt sie. Auch für Urs Knapp ist der bessere Einbezug des Aareraumes ins Stadtbild und damit ein sicheres Stadtleben für Einheimische und Besucher das vordringliche Ziel.

Von der Promenade versprechen sich die Parlamentarier auch eine dynamisierende Wirkung für Stadtbild und Stadtleben. Nur Urs Knapp relativiert: «Dynamik entsteht nicht durch Einzelmassnahmen, sondern durch ein koordiniertes Vorgehen.» Insofern sieht er dies durch die aktuell vom Stadtrat verfolgte Strategie umgesetzt. Denn: «In der alten Form ist Andaare tatsächlich gestorben.»