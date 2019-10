Neun Fragen an die fünf Kandidaten für das Laienrichteramt der Amtei Olten-Gösgen

Was motiviert Sie dazu, sich für ein Laienrichteramt zu bewerben?

Markus Meyer-Engeler (parteilos, Olten): Als Mediator (Konfliktklärer) verstehe ich viel von Konflikten und habe auch gelernt, Klarheit zu schaffen zwischen der Konfliktdynamik und den beteiligten Akteuren und Akteurinnen. Dies ermöglicht es mir genau hinzuschauen und dennoch einen genügenden Abstand zu wahren, um unvoreingenommen den Ereignissen gegenüber wirken zu können. Diese Fähigkeiten sind zur Findung eines guten Urteils am Amtsgericht sicherlich nützlich.





Andrea Büttiker-Gysin (CVP, Olten): Im Rahmen meines Bildungsganges habe ich mich immer wieder mit den rechtlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns auseinandergesetzt. Dies hat mich in meinem Interesse an rechtlichen Fragen bestärkt. Zusätzlich motiviert mich, dass durch die Funktion der Amtsrichter auch Laien aus der Mitte der Gesellschaft ihre Sichtweise in die Urteilsfindung einbringen können.





Lukas Bucher (SVP, Niedergösgen): Ich leiste als Polizist tagtäglich einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit. Es ist interessant zu sehen, wie die Strafverfolgung weiterverfolgt und geahndet wird. Für mich ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass jede Straftat mit Gerechtigkeit geahndet wird.





Regina Flury von Arx (Grüne, Olten): Das Amt verspricht mir viele neue Facetten des Lebens kennenzulernen und Menschen zu begegnen, welchen ich sonst nicht begegnen würde. Das faire Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Ansichten benötigt nebst Freiraum auch Spielregeln. Ich möchte mit Freude, Respekt und Vernunft einen Beitrag zu einem guten Zusammenleben leisten.





Dieter Ulrich (SP, Olten): Juristische Fragen interessieren mich. Ein gut funktionierendes Rechtswesen ist für ein demokratisches Staatswesen zentral. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und meine Sichtweise einbringen.