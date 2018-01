Im fiktiven emmentalischen Tröhlbach nennt man ihn auch Goliath, den Hannes Röndler. Kein Tyrann; aber auf dem Grüen Boden, wo sein stattliches Anwesen steht, schimpft er über «d’Wiiber», unterlegt seine Haltung mit gelegentlichen Kraftausdrücken und regiert. Und nicht nur dort. Auch im Dorf lenkt er als Kirchgemeindepräsident die Dinge nach seinem Gusto.

Ein Autokrat, der weiss, was für ihn und alle andern von Gutem sein soll. Vor allem ist ihm der junge Pfarrer David ein Dorn im Auge. Der nämlich soll ihn «verbrüellet» haben ab der Kanzel. Und deshalb soll er fort, der Pfarrer. Blöd nur, dass sich Röndlers Stieftocher Luise just in diesen Pfarrer verliebt hat.

Und nicht etwa in den Büschle-Rüedu, wie Röndler am liebsten wahrhaben möchte. Rüedu nämlich ist in Stini, Magd auf den Grünen Boden, verliebt. Ja, mehr als das. Sie erwartet ein Kind von ihm. Und Rüedu hält zu ihr, bloss fehlt ihm anfänglich der Mut zur Wahrheit.

Probleme zuhauf, also. Aber: Röndler wird am Ende des Stücks «David und Goliath» zwar nicht geheilt, aber doch einsichtiger sein, der Pfarrer bleibt und das Glück für alle kann seinen Lauf nehmen. Dafür hat der Berner Mundartautor Rudolf von Tavel in seiner Novelle gesorgt. Das Heimatschutz-Theater Olten feiert am Donnerstag mit dessen adaptiertem Stück Premiere im Stadttheater.

Die Seele streichelnd

Wer nah am Wasser gebaut ist, soll sich in Acht nehmen. Das 15-köpfige Ensemble gibt zur Ouvertüre «Niene geits so schön u lustig». Vielstimmig, warm, herzergreifend, aber vor allem: gekonnt. Allein dieses Lied ist ein Erlebnis. Und es gibt mehr als eines davon. Der Rest: Theaterkunst von Laien, auf die Spitze getrieben, Detail versessen, aber dennoch mit untrügerischer Leichtigkeit gegeben. «Die Akteure sollen sein, was sie spielen», sagt die freischaffende Regisseurin Barbara Bircher, selbst im Emmental zu Hause. «Aber nicht gebürtig», wie sie nachreicht.