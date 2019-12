Am Bahnhof Olten werden die Regeln für Veloparkierer strenger

Was wurde in der Stadt Olten nicht schon alles versucht, um der chaotisch anmutenden Veloparkierzustände auf der Westseite des Bahnhofs Herr zu werden: Informationskampagnen, Verlagerung der Parkiermöglichkeiten an den Amthausquai, Einzug der widerrechtlich parkierten Fahrräder, die später bei der Polizei wieder abgeholt werden können. Und, und, und. Schon kurz nach der letzten Jahrtausendwende hatte das Gemeindeparlament ein Postulat überwiesen, welches den Stadtrat aufforderte, zu prüfen, ob am Bahnhof nicht mehr gedeckte Abstellplätze geschaffen werden könnten.

Jetzt wird ernsthaft interveniert Nun macht die Stadt ernst: In der Woche vom 9. bis 13. Dezember werden die Polizei Kanton Solothurn und die Abteilung Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten am Bahnhofquai das Gespräch mit den Velofahrenden suchen und sie für die Situation am Bahnhofquai sensibilisieren. Ab der darauffolgenden Woche werden widerrechtlich parkierte Velos, welche auf dem Rad- und Fussweg stehen oder am Geländer angestellt oder befestigt sind, regelmässig durch die Polizei Kanton Solothurn kostenpflichtig weggeräumt. Über die anfallenden Kosten für den fehlbaren Velobesitzer waren auf Nachfrage keine Informationen zu bekommen.

Vielfach zieht der Velofahrende es vor, so nahe wie möglich zum Bahnhof zu fahren. Franco Giori