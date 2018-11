Am späten Dienstagabend postete Alex Capus folgende zwei Sätze in seine Facebook-Chronik: «Schon 34 Lesungen in diesem Herbst, bisher waren alle ausverkauft. Die nächsten Stationen sind Osnabrück und Lüneburg, später u.a. Freiburg, München, Wien.» Die eigentlich nächste Station hat Capus, der in Olten aufgewachsen ist, allerdings ausgelassen: seine Heimatstadt. Im norddeutschen Osnabrück liest der Autor erst nächsten Montag. Klaus Kaiser, der Wirt des wiedereröffneten Café Grogg, verwies dann in einem der bisher 25 Kommentare darauf, dass er ja am Donnerstagabend in Olten ist.





Wer nun allerdings in der ersten der insgesamt drei Lesungen am Müsterli-Abend im Lokal am Oberen Graben davon ausgegangen wäre, dass der Anlass ausverkauft sei wie in den 34 bisherigen Lesungen zu seinem neuen Buch «Königskinder», hätte die Wette verloren. Zwar war das Café gut besetzt, doch bei 25 Interessierten blieb doch der eine oder andere Stuhl leer. Alex Capus, ganz professionell, liess sich davon nichts anmerken. Da war es auch nicht so schlimm, dass die Übertragung via Mikrofon nicht klappte. Seine Stimme überzeugte auch so. Wie es sein Schulfreund Thomas Knapp, der als Verleger für das Programm des Buchfestivals verantwortlich ist, Capus vorgegeben hatte, wollte er die Lesung zweisprachig halten. Ganz nach dem Motto Mehrsprachigkeit der diesjährigen Veranstaltung. Die erste Seite seines neuen Buches hatte Capus dazu selbst ins Französische übertragen.