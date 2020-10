Alain Bernheim zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück: «Für Kundschaft ändert sich dadurch nichts»

Per Anfang November wird Mode Bernheim neu von einem Frauen-Duo geführt: Die beiden bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Brigitte Bolliger und Anne Zenhäusern seien künftig für die operative Gesamtleitung zuständig, heisst es in einer Mitteilung.

Geschäftsinhaber Alain Bernheim wird sich aus der operativen Leitung zurückziehen und sich auf den Verwaltungsrat und damit auf strategische Themen und Projekte fokussieren. Die aktuellen Herausforderungen im Modedetailhandel verlangten viel Engagement im tagtäglichen Geschäft und die operative Geschäftsführung sei sehr herausfordernd, heisst es weiter. Gleichzeitig brauche es gerade jetzt die ebenso intensive Beschäftigung mit mittelfristigen Themen und strategischen Entwicklungsprojekten. Um beiden Aufgaben künftig besser gerecht zu werden, organisiere Mode Bernheim seine Leitung daher neu und trenne die beiden Bereiche auf.

«Für die Kundschaft ändert sich dadurch nichts», sagt Geschäftsinhaber Alain Bernheim auf Anfrage. Änderungen werde es wahrscheinlich in der Filiale in Aarau geben, weil diese bisher von Brigitte Bolliger geführt worden sei. Zur Organisationsänderung sagt Bernheim, dass er bisher zu wenig Zeit gehabt hätte, sich um Themen zu widmen, die über das Alltagsgeschäft hinausgingen – gerade in Zeiten von Corona. Er wolle mit dem Rückzug aus der operativen Leitung für die Zukunft wichtige Weichenstellungen rechtzeitig angehen, damit Mode Bernheim «in fünf bis sieben Jahren in gleicher Stärke aufgestellt ist wie bisher».