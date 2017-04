Was machen Sie in nun mit der frei gewordenen Zeit?

Die Fraktions- und Parlamentssitzungen sind am Donnerstag, genauso wie die meisten Ärztefortbildungen. Diese kann ich nun wieder in aller Ruhe besuchen, ohne am Abend aus einer anderen Stadt nach Olten zurück zu hetzen. Aber auch sonst wird mir ganz sicher nicht langweilig.

Sie sind erster Ersatz auf der FDP-Liste. Würden Sie ins Parlament zurückkehren, falls Sie nachrücken könnten?

Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich fälle erst einen Entscheid, wenn dieser Fall tatsächlich eintrifft. Es ist zu früh, jetzt darüber zu befinden.

Welches ist die grösste Veränderung, die Sie in Ihrer Zeit im Gemeindeparlament erlebt haben?

Die ergab sich beim Budget. Heute wird nicht mehr um kleine Posten gekämpft, sondern man legt lediglich Leitplanken fest. Als ich neu im Parlament war, wurde sogar noch über Rasenmäher und Ähnliches diskutiert. Heute werden Kennzahlen festgelegt, mit denen der Stadtrat dann arbeiten muss. Das hat sich stark verbessert.

Aus diesen Mitgliedern setzt sich das neue 40-köpfige Parlament zusammen: