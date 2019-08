Am 12. August starteten insgesamt 218 neue Schülerinnen und Schüler ihre Schulzeit an der Kantonsschule Olten. 46 Jugendliche traten in der 1. FMS ein, 74 junge Erwachsene begannen den Vorkurs, doch die grösste Anzahl von Neulingen machten die 98 Schülerinnen und Schüler der Sek P (zweijährige progymnasiale Stufe der Sek 1) aus. Daneben traten 220 Jugendliche in das vierjährige Gymnasium ein und setzen ihre bereits begonnene Kanti-Zeit fort.

Konrektorin Andrea Wickart begrüsst

Am ersten Schultag herzlich begrüsst wurden die jungen Sek-P-Schülerinnen und -Schüler der vier entstandenen Klassen durch die auf dieses Schuljahr neu gewählte Konrektorin Andrea Wickart. Diese spornte die Zuhörenden an, in den kommenden zwei Jahren aktiv zu sein, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen, neugierig zu bleiben und sich nicht vorschnell mit der erstbesten Antwort zufriedenzugeben. Sie sicherte ihre Unterstützung zu, eine Aufgabe, der sicherlich auch die Klassenlehrkräfte und die Mitschülerinnen und Mitschüler gerne nachkommen werden.

Der erste Tag an der Schule widmete sich deshalb dem gegenseitigen Kennenlernen, Mitteilen von Informationen und Zurechtfinden im Haus. Ein abwechslungsreiches Programm führte durch den nur wettermässig trüben Tag.

Vier junge Menschen, die dank ihrer bisherigen Schulleistungen in der Primarschule neu in die Kanti eintreten konnten, kommen hier zu Wort: