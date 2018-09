Tierarzt Dr. med. vet. Otto Burki tritt per Anfangs 2019 in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er hat seine Tierarztpraxis mit viel Einsatz und Elan über 40 Jahre geführt. Nun ist es für ihn an der Zeit, sich einem neuen Lebensabschnitt zu widmen. Er ist froh, dass er mit Dr. med. vet. Johannes Kaufmann einen Nachfolger gefunden hat.

Johannes Kaufmann ist Inhaber der Tierarztpraxis am Homberg in Wangen bei Olten. Sein Ziel ist es, den Kunden von Otto Burki einen nahtlosen Übergang für die Betreuung ihrer Tiere bieten zu können; dies am gewohnten Standort an der Elsastrasse 4 in Olten. Bei der Tierarztpraxis am Homberg handelt es sich um eine exklusiv Kleintierpraxis, welche für Notfälle 7 mal 24 Stunden für die Tiere da ist. (mgt)