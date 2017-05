Zur Einstimmung auf das am Donnerstag beginnende Bundesturnier gab der 15-jährige Fabian Bänziger im Hotel «Arte» in Olten am Mittwoch eine Simultanvorstellung. Der amtierende Schweizer Meister U16 und jüngste FIDE-Meister in der Schweizer Schachgeschichte, traf an zwölf Brettern auf Behördenvertreter, Sponsoren und einige aktive Schachspieler.

Bei seiner Simultan-Premiere blieb der beste Schweizer Nachwuchsspieler ungeschlagen. Er gewann zehn Partien und gab zwei Unentschieden ab. Das eine Remis erkämpfte sich WFM Jana Ramseier, im Zentralvorstand des Schweizerischen Schachbundes (SSB) zuständig für das Ressort Information und Kommunikation. Bänziger riskierte ein unklares Qualitätsopfer, aus dem eine ausgeglichene Schlussstellung entstand.

Die zweite Punkteteilung ging auf das Konto von Kevin Jaussi, Co-Juniorenleiter des Schachklubs Olten. In einer Königsindischen Verteidigung stand Bänziger zunächst etwas besser. Doch am Ende hatte Jaussi einen minimalen Stellungsvorteil, als man sich auf Remis einigte.

Die Behördenvertreter Urs Huber (Kantonsratspräsident), Matthias Borner (Oltner Gemeinderatspräsident), Dieter Ulrich (Oltner Gemeinderat) und Urs Blaser (Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Region Olten) leisteten harte Gegenwehr, mussten sich aber ebenso geschlagen geben wie sechs weitere Spieler.

Heute Donnerstag eröffnet Regierungsrat Roland Fürst um 11.30 Uhr das siebenrundige, bis Sonntag dauernde Bundesturnier, für das sich 347 Spieler(innen) angemeldet haben. Um 11.45 Uhr steht die 1. Runde auf dem Programm, um 17.15 Uhr die 2. Runde. Um 20.30 Uhr läuft im Studiokino «Lichtspiele» der Schach-Film «Magnus» über Weltmeister Magnus Carlsen.