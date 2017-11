Das Programm

Bei der Veranstaltung 23 Sternschnuppen warten 23 überraschende Abende mit über 60 Künstlerinnen und Künstlern auf das Publikum. Wie immer sind die Namen aller Auftretenden bekannt, nicht aber, wann sie zu sehen sind.

Das Programm sieht folgendermassen aus: Täuschend echt wird Marcel Jäggi als Mireille Matthieu auf der Bühne stehen und mit bekannten Chansons begeistern.

Mit Horst Maria Merz, dem Pianisten der Berlin Comedian Harmonists, erwartet das Publikum ein fulminanter Ritt durch die musikalischen Höhen und kabarettistischen Untiefen des legendären Georg Kreisler.

Zwei herausragende Künstlerinnen der Schweizer Kulturszene beglücken die Sternschnuppen mit komisch-musikalischen Theater: Silvana Gargiulo & Nina Dimitri.

Junge Bands wie Alois, Flavorous oder Eclecta stehen ebenso auf dem Programm wie Friedemann, der Punk-Pirat aus Rügen, oder das A-cappella-Trio Urstimmen. Nach Jahren der Bühnenabstinenz meldet sich das Saxofonquartett Lily Horn Is Born mit Fabienne Hoerni wieder auf den Konzertbühnen zurück.

Musik verschiedenster Völker spielt Musique Simili und verbindet den Charme der Strassenmusik mit Professionalität und Virtuosität. Die Langenthaler Gruppe La Banda Familia musiziert sich ins 17. Jahrhundert und mit der 16-köpfigen Big Band Olten unter der Leitung von Stephan Fröhlicher ist auch wieder eine Grossformation im Programm.

Die Autorin Noëmi Lerch erzählt die Geschichte von Grit und ihrer Tochter Wanda, die sich auf einem Hof am Ende der Welt wieder finden. Der Film «La Femme et le TGV» erzählt von Zugs- und Briefverkehr. Bewegte Geschichten bringen die Tänzerin Elena Morena Weber und die Cellistin Johanna Schaub auf die Bühne.

An den beiden Kurzfilmen «Water Path» und «The Tie» werden nicht nur die Kleinen ihre Freude haben, ebensowenig am Theater Swiftli gespielt von Peter Rinderknecht. Dieser macht Theater für ein wachsendes Publikum. Mit Dominik Muheim und Mike Baader stehen gleich zwei junge Kabarettisten auf der Bühne, die auch dank des Oltner Kabarett-Castings hinlänglich bekannt sind.

Seit Jahrzehnten eine feste Grösse in der Kleinkunst ist der deutsche Peter Spielbauer. Michel Gsell und Pesche Gurtner mäandrieren als S.T.E.R. durch Gebrauchslyrik und vertreiben so die Zeit. Der Zeichner Nicolas d’Aujourd’hui wird in Interaktion mit dem Publikum einen «lebendigen» Comix zeichnen, sodass der Eindruck eines live gezeichneten Films entsteht.

Ebenso lebendig erzählt Sabina Deutsch & The Desperados einen echten Tösstaler Western mit Männern, Weibern, Gesang und Lichtbildern. (mgt)