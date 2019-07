Das Entsetzen in den Gesichtern über die in Brand geratene Holzbrücke ist vielen in Erinnerung geblieben. Damals, Ende März letzten Jahres, schlug offenes Feuer aus dem Bauwerk. So etwas hatte man in Olten noch nie gesehen. Natürlich: Ab und zu hatte es einen einen leisen Schwelbrand gegeben, den die ausgerückte Feuerwehr jeweils flugs im Griff hatte. Ursache der Feuer waren stets brennende Raucherwaren. Im März 2018 war das nicht anders gewesen.

Morgen, am 1. August, wird die sanierte Holzbrücke eingesegnet und offiziell wieder ihrer Bestimmung übergeben. «Die Brücke hat einen hohen Symbolwert für die Stadt», sagt Stadtrat und Baudirektor Thomas Marbet. Und sie ist von zentraler Bedeutung für den Fuss- und Veloverkehr.» Und der Baudirektor kommt zum Schluss: «Die Holzbrücke ist schöner und vor allem stabiler als je zuvor.»

Der gesprochene Kredit reicht nicht

Im November hatte das Gemeindeparlament einhellig einen Bruttokredit über 1,82 Millionen Franken gesprochen. Noch steht die Schlussrechnung aus, aber es zeigt sich, dass die Instandstellungs- und Brandpräventionsarbeiten den Kredit deutlich sprengen werden. Wie genau die Kasse der Stadt Olten davon betroffen ist, sei noch unklar, wie Marcel Dirlam, Ingenieur beim städtischen Tiefbauamt, sagt. Grund der doch recht massiven Kostenüberschreitung im sechsstelligen Bereich: Die Schäden am Holzwerk waren zum Teil markant gravierender als die visuelle Überprüfung vorher vermuten liess.

Das Rauchverbot bleibt bestehen

Die im Zug der Sanierung als Präventionsmassnahme eingerichtete Sprühflutanlage kann im Bedarfsfall via Tanklöschfahrzeug mit 2400 Litern Löschwasser pro Minute die Brücke in einen wirksamen Sprühnebel tauchen. Kostenpunkt: rund 100 000 Franken. Dennoch bleibt das Rauchverbot im Brückenbereich weiterhin bestehen. «Vorläufig ist’s befristet bis Ende Jahr», sagt Stadtschreiber Markus Dietler. Das dauerhafte Verbot aber stehe in Vorbereitung. «Es braucht weiterhin auch die Vernunft der Passanten», so Marbet eindringlich. Selbst während der Instandstellungsarbeiten habe sich gezeigt, dass Raucherwaren achtlos auf der Brücke entsorgt wurden.